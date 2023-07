Nachdem eine ursprünglich in Regenbogenfarben bemalte Treppe an der Albert-Schweitzer-Schule in Naumburg in den Farben schwarz weiß und rot überstrichen wurde, ermittelt nun der Staatsschutz. Das hat ein Sprecher des Polizeireviers des Burgenlandkreises MDR SACHSEN-ANHALT am Montag mitgeteilt. Es müsse von einer politisch motivierten Tat ausgegangen werden.