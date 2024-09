Der Ruderverein Rot-Weiß Naumburg hat am Freitag sein neues Bootshaus übernommen. Das hat die Stadt MDR SACHSEN-ANHALT mitgeteilt. Der Neubau ist 500 Quadratmeter groß und steht am auf 18 Stelzen am Ufer der Saale. Der untere Bereich ist laut Vereinschef Ralf Baumgart Parkplatz und Hochwasser-Überlauffläche. In der oberen Etage seien Boots- und Vereinsräume für die aktuell 120 Mitglieder untergebracht.