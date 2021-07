Nach langanhaltenden Regenfällen ist am Freitag im Naumburger Osten, unweit der Saale, ein Hang abgerutscht. Daraufhin wurde ein Teil des Saale-Radwegs zwischen Halleschem Anger und Pegel Grochlitz gesperrt. Die Behörden informierten sogar über das Katastrophen-Warnsystem Katwarn , das Lebensgefahr bestehe.

Die Absperrung wurde von zahlreichen Menschen missachtet. Bildrechte: Freiwillige Feuerwehr Naumburg

Doch vielen Menschen passt die Absperrung offenbar nicht. David Abram von der Freiwilligen Feuerwehr Naumburg sagte MDR SACHSEN-ANHALT, uneinsichtige Radfahrende und Wandernde hätten Absperrungen einfach beiseite geräumt. Das Ordnungsamt der Stadt sei teilweise sogar angepöbelt worden.



Abram appellierte, die Absperrung zu beachten und sich nicht in Gefahr zu begeben. "Man weiß nicht, rutscht da noch etwas nach vom Hang, stürzt da etwas ein?", sagte der Feuerwehrmann und ergänzt: "Wenn man dann diesen Radweg nutzt, weil man stur ist und keinen Umweg in Kauf nehmen möchte, begibt man sich in Lebensgefahr. Das sollte jedem bewusst sein."