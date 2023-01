Das Spaß- und Freizeitbad Bulabana in Naumburg wird Ende März stillgelegt. Von der Stilllegung sind unter anderem der Schwimmunterricht in Schulen, Vereine und Wasserrettungsdienste betroffen.



114 Grundschüler aus Weißenfels sollten eigentlich ab dem zweiten Schulhalbjahr im Bulabana schwimmen lernen. Nun muss für die Schüler der Grundschule Langendorf, der Grundschule Uichteritz, der Bergschule und der Albert-Einsteinschule eine Ausweichmöglichkeit gefunden werden. Dazu will die Stadtverwaltung unter anderem bei der Schwimmhalle in Leuna nach freien Kapazitäten fragen.