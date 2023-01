Nach 22 Jahren schließt offenbar das Naumburger Sport- und Freizeitbad Bulabana. Am Montagvormittag hatte es in dem Bad eine Versammlung gegeben, auf der die Mitarbeiter davon in Kenntnis gesetzt wurden. Noch im November sollte bis Ende März dieses Jahres ein neuer Betreiber oder gar Käufer für das Bad gefunden werden. Die Suche war Teil eines Sanierungsplanes, der zur Vergabe neuer Kredite für das Bad aufgestellt worden war.