Oberstes Ziel müsse nun der mittelfristige Erhalt und die Sanierung des Bulabana sein, so Müller. Der Oberbürgermeister will in die Lösungssuche auch die Landesregierung einbeziehen und Fördermittel einwerben. Der Abbau des Sanierungsstaus ist in Müllers Augen Grundvoraussetzung für eine spätere Wiedereröffnung des Bulabana. Wie teuer die Sanierung des Bades werden könnte, teilten Apel und Müller nicht mit.