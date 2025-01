Nach einem tödlichen Verkehrsunfall auf dem Rückweg vom Naumburger Kirschfest beginnt im März der Prozess. Wie ein Gerichtssprecher mitteilte, wird der Autofahrer ab dem 13. März vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Naumburg stehen. Vergangene Woche hatte die Staatsanwaltschaft Naumburg Anklage gegen den Mann erhoben. Ihm wird demnach gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen sowie fahrlässige Tötung in drei Fällen. Es sind zwei Prozesstermine angesetzt.