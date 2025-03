Der damals 43-Jährige war am 1. Juli des vergangenes Jahres in einer Kurve von der Straße abgekommen, einen Hang hinabgestürzt und gegen einen Baum geprallt. Zwei Frauen und ein Mann im Alter zwischen 19 und 21 Jahren auf der Rückbank starben.



Dazu hieß es vor Gericht, die drei seien an an multiplen schweren Verletzungen vorwiegend an Kopf und Brustbereich verstorben. Der Fahrer selbst sowie seine 18 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt.