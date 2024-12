Im Rucksack eines Mannes, der auf den Weihnachtsmarkt in Naumburg (Burgenlandkreis) wollte, hat die Polizei eine Schreckschusspistole gefunden. Beamte kontrollierten den 33 Jahre alten Mann am Mittwochnachmittag auf einem Zuweg zum Markt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Einen Waffenschein konnte der Verdächtige nicht vorweisen. Die Waffe wurde beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.