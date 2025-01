"Der frühe Winzer fängt die Traube": Um den altbekannten Spruch etwas abzuwandeln, fängt Johannes Beyer aus Dorndorf ( Burgenlandkreis ) wie viele seiner Zunft jetzt an, seine Rebstöcke zurückzuschneiden und für die neue Saison in Form zu bringen. Neues Jahr, neue Hoffnung, heißt die Devise: Denn an das Frostjahr 2024 können die meisten Winzer nur noch einen Haken machen.

Ende April hatten im vergangenen Jahr auch die wärmenden Feuer in den Weinbergen nicht geholfen: Zwei harte Frostnächste zerstörten die ersten zarten Blüten. Ein Ausfall von bis zu 80 Prozent – das hatten auch gestandenen Winzer so noch nicht erlebt. Mit dem bisschen, was in den folgenden Wochen nachwuchs und im Herbst geerntet werden konnte, lässt sich nach Schilderung der Winzer aber kaum wirtschaften. Gerade für kleine Betriebe ist das existenzbedrohend: Ohne Wein, kein Verdienst.