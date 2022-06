Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in die Ausgrabungsstelle am Naumburger Dom eingebrochen und haben dort mehrere Skelette in freigelegten Gräbern zerstört. Der Polizei zufolge kletterten die Vandalen dazu über den Zaun der Grabungsstelle. Aus ermittlungstaktischen Gründen gibt es derzeit keine weiteren Informationen zum Tathergang. Die Polizei sucht nach Zeugen.