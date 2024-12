Der Burgenlandkreis wird der Naumburger Straßenbahn finanziell unter die Arme greifen. Das hat der Kreistag in Naumburg am Montag beschlossen. Danach wird der Landkreis die "Wilde Zicke", wie die Bahn liebevoll genannt wird, in den kommenden fünf Jahren mit jeweils mindestens 120.000 Euro unterstützen.