Wie der Burgenlandkreis weiter ausführt, muss das Veterinäramt die tierrechtlichen Voraussetzungen der Unterbringung prüfen – also, ob die Leoparden zum Beispiel art- und altersgerecht gehalten werden. Diese Prüfung sei in Nebra erfolgt und es habe keine Gründe gegeben, die Haltung zu verbieten. Am 3. August habe es zuletzt eine Kontrolle gegeben, bei der die Tiere sich unauffällig verhalten haben und gesund waren.

Wofür die Halterin eine Genehmigung benötigt habe: den Bau des Geheges. Die sei, so der Burgenlandkreis weiter, am 11. Juli 2019 mit bestimmten Sicherungsmaßnahmen erfolgt. Der Bauzustand sei am 18. August kontrolliert worden – es wurden keine baulichen Mängel am Tiergehege festgestellt.