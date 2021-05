Brunnen wird gebohrt Neues Wasser für Hohenmölsens Mondsee

Der Mondsee hat keinen Zufluss und führt schon seit 2018 zu wenig Wasser. Vor allem die hohe Verdunstung in den letzten Sommern machte dem See laut Geschäftsführerin des Erholungsparks Mondsee, Cornelia Holzhausen, zu schaffen. Sie ist froh, dass es mit der Bohrung nun voran geht. "Das ist die Testbohrung zur grundwasserführenden Schicht, das ist aber kein Trinkwasser", sagte sie MDR SACHSEN-ANHALT. Das Wasser müsse im nächsten Schritt "nach oben gezogen und geprüft werden". Danach sollen eine Pumpe und ein System zur Wasseraufbereitung installiert werden. "Erst dann darf das Wasser in den Mondsee", so Cornelia Holzhausen.

Bessere Zeiten für den Mondsee: Im Jahr 2013 stand die Rutsche noch im Wasser. Bildrechte: IMAGO / Rainer Weisflog Der Mondsee im Burgenlandkreis Seinen Namen verdankt der See seiner Form – er ähnelt einer Sichel. 1990 begann die Flutung des Tagebaurestlochs, 1991 wurde er bereits zum Baden freigegeben, obwohl das Wasser erst 3,50m tief war. 1992 war die Flutung abgeschlossen. Der Mondsee ist mehr als einen Kilometer lang und etwa 200 bis 300 Meter breit. Am See kann gecampt oder beispielsweise in "Schäferwagen" übernachtet werden. Hunderte Meter langer Sandstrand und Liegewiese warten jedoch momentan auf Besucher, die durch Corona nicht kommen dürfen. Im Jahr 2003 war mit rund 160.000 Badegästen ein Besucherrekord erzielt worden.



Quelle: erholungspark-mondsee.de

Drei Jahre Dauer

Weit mehr als 250.000 Euro werden investiert, ab Mitte August soll das Wasser aus der Tiefe dann in den See fließen. Das wird laut Bürgermeister Haugk aber nicht in wenigen Monaten erledigt sein. "Wir gehen davon aus, dass wir zwei bis drei Jahre benötigen, bis der See wieder den Stand erreicht, den er gehabt hat", sagte er.

Wenn der See in einigen Jahren seinen alten Wasserstand erreicht haben sollte, wird der Brunnen trotzdem bestehen bleiben – nicht wie die anderen Brunnen, die den See vor Jahrzehnten mit Wasser gefüllt hatten. Geschäftsführerin Cornelia Holzhausen sagte: "Wenn er wieder gebraucht wird, wird er wieder aktiviert." Denn man wisse nicht, wie heiß und trocken die nächsten Jahre würden.