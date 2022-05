Weltkulturerbe Naumburger Dom bekommt Informationszentrum

Bei den Bauarbeiten wurden verzierte Holzbalken aus dem 16. Jahrhundert entdeckt, die auch im neuen Weltkulturerbezentrum erhalten bleiben sollen. Bildrechte: Annekathrin Queck

Zusätzlich erschwert würde das Bauvorhaben dadurch, dass die ehemalige Bischofskurie "massiv geschädigt" sei. Es gäbe große statische Probleme im gesamten Gebäude. So stünden beispielsweise die Wände in den einzelnen Etagen nicht übereinander. Außerdem sorgten hunderte Jahre alte, abgesägte Dachbalken für noch mehr Instabilität.



Bevor also überhaupt an eine Sanierung zu denken wäre, sei nun erstmal eine Spezialfirma am Werk, die die Bischofskurie das Gebäude mithilfe von Spezialkonstruktionen stabilisieren soll, erklärt Borck. Trotzdem sei es nicht möglich, die sichtbaren Höhenunterschiede im Innenraum gänzlich auszugleichen. Deshalb würde etwa im ersten Dachgeschoss eine erhöhte Plattform gebaut, auf der künftig Veranstaltungen stattfinden sollen.