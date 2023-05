Der Lutherweg in Sachsen-Anhalt umfasst 59 Stationen. Neben den Orten, an denen Luther persönlich gewirkt hat, liegen auf dem mit einem "L" gekennzeichneten Weg auch Museen und Schlösser. Seine Kindheit verbrachte Martin Luther (1483-1546) in Mansfeld im heutigen Landkreis Mansfeld-Südharz. Zu sehen gibt es das Wohnhaus seiner Familie und ein Museum. In Eisleben steht das Geburtshaus. Ebenso starb Luther in Eisleben. Die Wirkungsstätte des Reformators war Wittenberg. Der Überlieferung nach hat Luther dort am 31. Oktober 1517 an die Schlosskirche seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel geschlagen – der Beginn der weltweiten Reformation der Kirche.