Auf der Autobahn 9 im Burgenlandkreis hat die Polizei in der Nacht zum Freitag Autos, LKW und Busse kontrolliert. Dazu hatten sich Beamte an der Raststätte Osterfeld Richtung München postiert. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Freitagmorgen mitteilte, wurden 29 Fahrzeuge kontrolliert, von denen 15 beanstandet wurden. Insgesamt registrierten die Beamten 36 Verstöße. Einmal wurde die Weiterfahrt untersagt.