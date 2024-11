In Naumburg im Burgenlandkreis ist die Polizei am Montagabend zu einen Streit unter fünf Männern ausgerückt. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag mitteilte, war ein 33-Jähriger mit vier jungen Männern zunächst verbal aneinander geraten. Er habe einen unbeteiligten Passanten gebeten, die Polizei zu rufen.