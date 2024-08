Polizei und Feuerwehr sind in Keutschen, einem Ortsteil von Hohenmölsen im Burgenlandkreis , mehrere Tage nach einem Brand in einem Einfamilienhaus erneut ausgerückt. Den Angaben nach hat sich ein Mann am Dienstagabend drei Stunden lang im Keller seines abgebrannten Hauses verschanzt.

Das Haus des Mannes war in der Nacht zum Sonntag bis auf die Grundmauern abgebrannt. Der 40 Jahre alte Bewohner des Hauses sei zwischendurch in einer Mietwohnung in Keutschen untergebracht gewesen, sagte Hohenmölsens Bürgermeister Andy Haugk MDR SACHSEN-ANHALT. Ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarte Kirche konnte in der Brandnacht nur durch den Einsatz von sechs Ortsfeuerwehren verhindert werden.