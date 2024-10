In Naumburg sind am Montagabend bei einer Preisverleihung Produzenten und Verkäufer von regionalen Lebensmitteln geehrt worden. Zu den diesjährigen Gewinnern gehört der kleine Bauernhof Zschoche im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, der Stendaler Scheunenladen und der Obsthof Müller in Querfurt.