Schlachthof in Weißenfels Tönnies-Beschäftigte protestieren für mehr Lohn

Mitarbeiter von Tönnies Weißenfels und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) haben am Freitag vor dem Werkstor der Firma Tönnies in Weißenfels protestiert. Sie forderten für die körperlich schwere Arbeit in der Fleischzerlegung einen Mindestlohn von 12,50 Euro. Das Unternehmen bietet 10,50 Euro an.