100 neue Arbeitsplätze In Zeitz entsteht der weltgrößte Standort für recyceltes Motoröl

Das Chemieunternehmen Puraglobe will seine Produktion von wiederverwendetem Motoröl in Sachsen-Anhalt deutlich ausbauen. 70 Millionen Euro will die Firma in diesem und im kommenden Jahr in den Standort im Chemiepark Zeitz im Burgenlandkreis investieren, wie Firmenchef Andreas Schüppel in Magdeburg ankündigte. Mit dem Geld sollen eine dritte Raffinerie gebaut und 100 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Anlage in Zeitz werde damit zum größten Standort für aufbereitetes Motoröl weltweit.