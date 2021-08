Auch wenn Bianca Zellinski mittlerweile über Studien-Stationen in Jena und Erfurt in Leipzig gelandet ist, kommt sie noch oft in ihr Dorf Burgscheidungen und in das Pfarr- und Gemeindehaus nach Laucha. Dann trifft sie auch auf Anne Wegner, die Pfarrerin der Gemeinde und eine wichtige Begleiterin, die sie seit Jugend-Chor-Tagen kennt. "Sie ist eine wichtige Ansprechpartnerin für mich zu allen Themen und ja, das ist ein Heimatgefühl für mich, Laucha, die Kirche. Und das sind Leute wie Frau Wegner."

Das ist auch zu spüren an der vertrauen Umgangsart der beiden, die sich beim Besuch des Gemeindesaals ab und an necken. Wenn Anne Wegner die Lobeshymnen auf ihre Gemeinde und ihre Person hört, wird sie ganz verlegen. Im kleinen Gemeindesaal erzählt sie davon, wie sie eine Podcast-Folge mit Biana und ihrem Kumpel Fabian gehört hat und ganz überrascht war, was ihr für sie "normales" Verhalten den jungen Menschen damals bedeutet hätte. Warum ist es ihr so wichtig ist, eine offene Gemeinde zu haben, liegt auch an ihrer Erziehung und dem Aufwachsen im damals sozialistischen Bitterfeld. Es habe sie geprägt, mitzuerleben, was es bedeute, wenn es "nicht normal ist, dass man einfach normal ist". Heute sei für sie eine Selbstverständlichkeit, dass man sich in der Gemeinde bewegen kann, egal, wen man liebe.