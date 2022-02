Schilf gab Rippach seinen Namen. Bildrechte: dpa

Die Rippach entspringt in Kistritz, einem Ortsteil von Krauschwitz im Burgenlandkreis. Auf gut 27 Kilometern Länge durchfließt der kleine Fluss unter anderem Teuchern, Taucha (Hohenmölsen) sowie – Überraschung! – Rippach. Er mündet bei Dehlitz in die Saale und verlässt somit nicht den Burgenlandkreis. Der Name Rippach – früher Ridebach – ist vom althochdeutschen Riot bzw. dem mittelhochdeutschen Riet abgeleitet, was nichts anderes als Schilfrohr bedeutet. Die Rippach ist also ein Schilfrohrbach.