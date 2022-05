Männerüberschuss auf dem Land Auf der Suche nach den jungen Männern in Kaiserpfalz

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

In der Gemeinde Kaiserpfalz leben mehr junge Männer zwischen 20 und 39 Jahren als Frauen in dieser Alterspanne. Das sagen MDR-interne Recherchen und das Einwohnermeldeamt der Gemeinde. Warum das so ist, will MDR SACHSEN-ANHALT vor Ort herausfinden und hat sich in der Gemeinde auf Männersuche begeben. Diese jungen Männer ausfindig zu machen, gestaltet sich allerdings als schwierige Aufgabe. MDR SACHSEN-ANHALT hat sich in der Gemeinde auf die Suche begeben. Teil 2 des Themenschwerpunkts.