Die Saale ist am Dienstag zwischen Großheringen und Bad Kösen ohne Vorankündigung gesperrt worden. Der Burgenlandkreis begründet diesen Schritt in einer Mitteilung mit Bauarbeiten an Eisenbahnbrücken. Die Sperrung soll demnach zehn Monate dauern. Der Schiffsverkehr sei komplett untersagt. Das gelte auch für Paddelboote und Kanus. Die Sperrung betrifft einen rund zehn Kilometer langen Abschnitt.