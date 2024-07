Frank Lange betreibt am Blütengrund in Naumburg einen Paddel- und Kanuverleih. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, alle seien fassungslos wegen der Saale-Sperrung. Man habe Übernachtungen und Buchungen auf dieser Strecke angenommen, die die Kunden zum Teil schon bezahlt hätten. "2.800 Leute haben für diese Saison schon eine Paddeltour gebucht. 80 Prozent haben schon bezahlt", so Lange. Man sei gespannt, wer für diesen Schaden aufkomme.