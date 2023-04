Der Burgenlandkreis öffnet die Schleusen an Saale und Unstrut wieder. Wie der Landkreis mitteilte, sind die Schleusen von Donnerstag bis Montag sowie an Feiertagen in Betrieb. In den Sommerferien vom 6. Juli bis zum 16. August sollen sie täglich öffnen. Betrieben werden sie durch eine kreiseigene Gesellschaft.