Federweißer Saale-Unstrut-Winzer ernten erste Trauben

Die Winzer an Saale und Unstrut haben am Mittwoch die diesjährige Weinlese eingeläutet. In dem Weinbaugebiet, dass sich vom Süden Sachsen-Anhalts bis nach Thüringen erstreckt, haben sie die ersten Trauben für den Federweißen geerntet. Insgesamt rechnet der Weinbauverband Saale-Unstrut für 2021 mit einem eher unterdurchschnittlichen Ertrag.