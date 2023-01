In Teilen von Sachsen-Anhalt wird am Donnerstag neuer Schnee erwartet. Das hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) angekündigt. Der Schnee wird demnach am Abend in Form von Schauern erwartet, vor allem im Harz. Schneeschauer seien aber auch in anderen Teilen des Landes möglich, hieß es vom DWD.