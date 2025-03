Dass es 1937 genau diese Rolle wird, ist nicht ohne historischen Kontext zu sehen. Denn Uta aus dem Naumburger Dom war in den 1920er-Jahren schon ein nationales Symbol geworden, sagt Holger Kunde: "Dass es dann nun gerade die böse Königin mit Uta erwischt hat, ist vielleicht auch ein bisschen politisch zu deuten. Dass Walt Disney da schon gesehen hat: Wir nehmen gerade diese von den Deutschen so Verehrte, um da ein bisschen gegenzusteuern."

Mit dunklem Kleid, Krone und dem auch für Uta so typischen Stehkragen entsteht sie jedenfalls, die Stiefmutter. Und sie kommt an beim Publikum: Einmal geschaffen, greifen die folgenden Schneewittchen-Verfilmungen diese Optik immer wieder auf.

"Der Film von 1937 ist Kult", sagt MDR KULTUR-Filmexpertin Anna Wollner. "Und dieses ikonische Kostüm von ihr wird damals natürlich versucht zu kopieren." Auch im aktuellen Film ist ein Kostüm der bösen Königin angelehnt an das Original zu sehen, optisch verändert wurde die Stiefmutter über die etlichen Filme der bald 90 Jahre hinweg nur wenig. "Einfach weil viele, wenn sie sich an Schneewittchen in Filmversion erinnern, sich an den Animationsfilm erinnern, der ja über Generationen hinweg funktioniert hat. Und da hat das einfach einen riesengroßen Wiedererkennungseffekt", so die Filmexpertin.