In den vergangenen Tagen kam es der Polizei zufolge im Saale- und Burgenlandkreis vermehrt zu Schockanrufen. Erst am Dienstag hatte eine 73-Jährige aus dem Saalekreis viel Geld an Betrüger verloren. Die Frau aus Salzatal deponierte mehr als 11.000 Euro in einem Kochtopf auf ihrem Grundstück. Eine Unbekannte hatte sich zuvor am Telefon als falsche Polizistin ausgegeben.