E-Mobilität Sektkellerei Freyburg will schweren Elektro-Lkw testen

Es wäre eine Premiere: In Freyburg will die Sektkellerei zukünftig ein E-Shuttle, also einen Elektro-Lkw, einsetzen, um Waren von der Kellerei in das Lager zu transportieren. Nach Angaben des Sektherstellers ist das europaweit der erste Praxistest im Lkw-Dauerbetrieb der 40-Tonnen-Klasse.