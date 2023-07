Der 30. Juni 2023 wird für Oliver-Pascal Leisner immer ein besonderes Datum sein. Denn in dem Moment, in dem der 17-jährige Weißenfelser an diesem Sommertag sein Realschulzeugnis in die Hand gedrückt bekam, endete auch der bislang prägendste Abschnitt seines Lebens. "Die Schulzeit vergisst man nie, ich bin traurig, dass sie zu Ende ist", sagt Oliver-Pascal, der die Ökowegschule in Weißenfels besuchte. "Peinliche Momente, das erste Mal Verliebt sein, die Diskussionen mit den Lehrern, all das wird mir in Erinnerung bleiben."