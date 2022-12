Festgefahren im Schnee 74-Jähriger im Burgenlandkreis tot an Straße gefunden

Ein 74-Jähriger ist im Burgenlandkreis tot an einer Straße gefunden worden. Der Mann war ersten Erkenntnissen zufolge am Sonntag mit dem Auto unterwegs gewesen und im Schnee stecken geblieben. Das Fahrzeug hat er daraufhin verlassen. Was genau geschah, ermittelt nun die Polizei.