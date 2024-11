Trotz Verbotsverfahren Sparkasse muss Girokonto für Compact-Magazin eröffnen

Im August setzte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig den Vollzug des Verbots aber aus. Demnach kann das Magazin vorläufig weiter erscheinen, bis über die in Leipzig liegende Klage der GmbH entschieden wurde. Das lag nun auch der Magdeburger Entscheidung zugrunde. Das Bundesverwaltungsgericht will im Juni über die Klage gegen das Verbot verhandeln.