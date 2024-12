Auf den Autobahnen 9 und 38 am Kreuz Rippachtal gibt es am Dienstag Verkehrsbehinderungen. Zwischen 8.30 und 13.30 Uhr wird die Zufahrt von der A38 Richtung Leipzig auf die A9 Richtung Berlin gesperrt. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, werden dort Schutzeinrichtungen repariert .

Autofahrer, die nach Berlin wollen, müssen erst auf die A9 in Fahrtrichtung München fahren. An der Anschlussstelle Weißenfels gelangen sie dann per Umkehr auf die Richtungsfahrbahn Berlin.