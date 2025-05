Auch die monatelangen Bauarbeiten an den Saale-Bahnbrücken bei Großheringen sollen am Freitag beendet werden. Am Abend sollen dann beide Gleise auf der Bahnstrecke Großheringen Jena wieder freigegeben werden, teilte die Bahn mit. Die teils hundert Jahre alten Bauwerke bekamen Fahrbahnwannen aus Beton und neue Gleise. Kleinere Bauarbeiten stünden aber noch auf der Strecke zwischen Großheringen und Naumburg an. Erst am Sonntagmittag soll diese Bahnstrecke wieder eröffnet werden.