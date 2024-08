Der Anordnung seien Gespräche mit der Bahn und Bauunternehmen sowie Beratungen mit der Wasserschutzpolizei vorausgegangen. Demnach ist nun konkret veranlasst worden, dass die Sperrung in den folgenden Zeiträumen aufgehoben wird:

Dem Landesverwaltungsamt zufolge werden die Arbeiten an der Brücke fortgesetzt – so angepasst, dass die Saale sicher befahrbar bleibt. Erforderliche Gerätschaften wie Pontons würden flussabwärts am Ufer festgemacht. Anschließend werde die Saale außerhalb der Saison wieder gesperrt. Im kommenden Frühjahr, zu Beginn der neuen Saison, solle der Fluss erneut geöffnet werden.