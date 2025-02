Die Deutsche Bahn will die Saale an ihren Brückenbaustellen in Bad Kösen und Saaleck in dieser Saison deutlich früher wieder uneingeschränkt für Wassertouristen öffnen. Anders als bisher geplant, soll der Fluss ab 23. Mai auch montags bis freitags tagsüber befahren werden können.

Bisher war vorgesehen, dass in der Arbeitswoche von 7 bis 15 Uhr von April bis Mitte August eine Saale-Sperre zwischen Großheringen in Thüringen und der Bahnbrücke am Wehr in Bad Kösen gilt. Einen entsprechenden Vorschlag hat die Bahn am Montag der Stadt Naumburg, dem Burgenlandkreis und dem Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt unterbreitet.