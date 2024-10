Der Burgenlandkreis hatte nach dem Diebstahl von zehn in der Stadt verlegten Stolpersteinen ein Spendenkonto zur Finanzierung der Wiederherstellung eingerichtet. Dabei kamen rund 50.000 Euro zusammen. Der Kölner Künstler Gunter Demnig setzt seit 1996 an Orten, an denen NS-Opfer zuletzt wohnten oder wirkten, Stolpersteine mit den Lebensdaten der Opfer ins Straßenpflaster ein.