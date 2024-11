Zeitz Gestohlene Stolpersteine neu verlegt

Gedenkzeremonie Nach Diebstahl: Zeitz hat zehn neue Stolpersteine

28. November 2024, 14:27 Uhr

Anfang Oktober hatten Unbekannte in Zeitz zehn Stolpersteine gestohlen. Am Donnerstag sind die kleinen Bronzeplatten bei einer Gedenkzeremonie ersetzt worden. Dafür waren zehntausende Euro an Spenden zusammen gekommen. Der Staatsschutz ermittelt in dem Fall noch immer.