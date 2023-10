Hergestellt wurden die Kabel in Köln. Magdeburg erreichen sie über ein Netzwerk an Kanälen. Zuständig für Verladen, Transportieren und Einbauen der Erdkabel ist ein ganzes Projektteam verschiedener Firmen. Christoph Eising vom Unternehmen NKT ist einer der Logistik-Chefs für den Südostlink. Er meint: "Vom Gewicht her sind die Windflügel-Transporte an sich aufwendiger. Aber wir machen für den Südostlink um die 5.000 Schwertransporte." Auch der Projektleiter im Tiefbau beim Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz, Thorben Müller, meint: "Das sind Dimension, die kannten wir so in Deutschland noch nicht."