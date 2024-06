Für die neue Stromtrasse SuedOstlink starten im Süden Sachsen-Anhalts erste Arbeiten noch in diesem Jahr. Das hat der Netzbetreiber 50Hertz bei einer Info-Veranstaltung am Montagabend in Weißenfels im Burgenlandkreis mitgeteilt. Das Unternehmen rechnet nach eigenen Angaben aber erst Anfang 2025 mit dem Planfeststellungsbeschluss für die Trasse.