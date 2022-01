Nach einem Feuer am Neujahrsmorgen in Naumburg ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung gegen einen 20-Jährigen. Wie die Beamten MDR SACHSEN-ANHALT mitteilten, soll der Mann am Neujahrsmorgen auf noch unbekannte Weise in die Parterrewohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen sein. Kurz darauf war das Feuer von dort gemeldet worden. Es war offenbar von einem Möbelstück ausgegangen. Allerdings verhinderte die Feuerwehr, dass die Flammen weitere Wohnungen beschädigten.