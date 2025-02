Der Taubenmarkt in Naumburg hat am Sonnabend hunderte Besucher in die Stadt im Burgenlandkreis gelockt. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT war der gesamte historische Marktplatz voller Menschen. 140 Züchter und Händler präsentierten dort unter freiem Himmel ihre Rassetauben. "Das ist eine grandiose Tradition und macht mich stolz", sagt Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller (CDU). Ihm zufolge ist der Taubenmarkt wahrscheinlich der letzte seiner Art.

Bildrechte: Attila Dabrowski