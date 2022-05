Der Juni startet im Theater Naumburg mit einer Premiere: Ab 10. Juni steht beim Sommertheater in der Spielstätte am Marientor "Baskerville" auf dem Spielplan. Der berühmte Sherlock-Holmes Krimi wird in der Inszenierung am Naumburger Theater laut dessen Angaben zur Komödie. Außerdem werden regelmäßige Führungen durch die Fotoausstellung "Die Augen der Frida Kahlo" in der Galerie am Schlösschen angeboten, die nächste am 18. Juni. Kurz darauf bietet das Theater zwei Zusatzvorstellungen der Inszenierung "Zwei Fridas" an, die sich ebenfalls mit dem Wirken der mexikanischen Malerin Frida Kahlo befasst, am 21. und 22. Juni im Ratskellersaal.



Karten können unter 03445 27 34 80 sowie an der Tourist-Information am Markt in Naumburg gekauft werden.

Das Theater Naumburg Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock