"Wir hatten das große Glück, so ein bisschen wie bei Dürrenmatts 'Besuch der alten Dame', dass eine alte Dame der Stadt Naumburg eine Million vermacht hat für ein kulturelles Denkmal", erinnert sich Stefan Neugebauer, der damals mit seinem gerade mal elfköpfigen Theaterteam – nur vier davon sind Schauspieler – in einem baufälligen alten Gasthof zuhause war. Hier herrschte dringender Handlungsbedarf, andererseits hatte die besagte alte Dame der Stadt ihr Millionengeschenk ja mit einem klaren Verwendungszweck versehen.

Das kulturelle Denkmal war im alten Schlachthof schnell gefunden. Doch diesen mit nur "einer Million" in ein neues Theater umzubauen, war nicht zu schaffen. Also wurden weitere Fördermittel in Höhe von 3,5 Millionen Euro herangeschafft. Macht summa summarum 4,5 Millionen. Weil man beim Bauen im Zeitplan von knapp drei Jahren blieb, haben die auch gereicht – das eigentliche Wunder von Naumburg. Doch was hat man mit dieser im Vergleich mit anderen Kulturbauten eher bescheidenen Summe am Ende erreicht?