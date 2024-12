Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Theißen im Burgenlandkreis ist am Montagabend eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Leitstelle MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wurde bei dem Einsatz auch ein Feuerwehrmann verletzt. Die Retter waren gegen 19 Uhr alarmiert worden. Der Einsatz dauerte rund fünf Stunden.