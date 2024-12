Das tödliche Feuer in einem Einfamilienhaus in Theißen im Burgenlandkreis am Montagabend geht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf einen technischen Defekt zurück. Das habe die Brandursachenermittlung ergeben, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch. Bei der verstorbenen Frau handelt es sich demnach wie zuvor vermutet um die 86 Jahre alte Hauseigentümerin. Sie habe dort allein gelebt.